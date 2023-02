"Il y a eu une dispute avec votre compagne. Vous dites qu’elle vous a lancé des ciseaux et qu’elle vous a griffé. Vous lui avez alors donné un coup et elle a été victime d’une fracture du nez", explique la présidente.

Le prévenu est en aveux. Il était sous l’influence de la boisson, mais ce n’est pas tout...

La présidente poursuit en indiquant qu’il s’agissait d’un contexte de cocaïne et de cannabis. "Le cannabis, j’en consomme encore de temps en temps avec des copains. La cocaïne, j’ai stoppé depuis les faits. J’ai réussi à stopper ma dépendance. Nous sommes depuis cinq ans ensemble et ça n’avait jamais dérapé comme ça. Je ne l’ai pas tabassée. Je lui ai donné un coup, ça oui.

Je souffre de dépression mais je n’aime pas aller chez le médecin."

Ils consommaient ensemble

Le ministère public évoque de nombreuses tensions dans le couple : "Le jour des faits, quand monsieur est rentré, il a consommé de la cocaïne avec madame. Cette dernière s’est fâchée car il en aurait consommé plus qu’elle ! Monsieur était sous l’emprise de la drogue et de l’alcool et souffre en plus de dépression.

J’allais demander un an de prison mais je ne suis pas contre la suspension probatoire."

Le prévenu doit se soigner. Il a sollicité cette suspension ou alors, un sursis.

Jugement le 6 mars.