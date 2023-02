Tribunal: des vols de pellets à la station-service de Silly

Il est en aveux pour deux faits. "Pour le Nouvel An, ce n’est pas moi. J’avais prêté la voiture à un ami. Théoriquement, il devait aller chercher des pellets et les payer. Théoriquement aussi, j’aurais dû payer les pellets les deux fois où je me suis rendu sur place. Je n’avais pas beaucoup de moyens à l’époque. J’avais perdu mon travail."

Plusieurs éléments chiffonnent le ministère public. "Les images de surveillance saisies montrent bien qu’il s’agit de monsieur, également au Nouvel An. Maintenant, que ce soit lui ou pas lui pour un des faits, s’il avait indemnisé, le dossier ne serait jamais venu à l’audience. Mais monsieur a fait preuve de mauvaise foi. Je requiers 6 mois, je ne suis pas opposé à l’octroi d’un sursis simple."

La défense a demandé l’acquittement au bénéfice du doute pour les faits datant du Nouvel An. "Pour le reste, mon client est détenu depuis le 14 décembre dans le cadre d’un autre dossier. Il a trois condamnations mais qui datent de plus de dix ans. Il me dit qu’il a remboursé le préjudice causé. Nous demandons le sursis." Jugement le 7 mars.