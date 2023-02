Le village de Thoricourt veut conserver son visage-paysage!

Ancien instituteur et directeur de l’école communale, Charly Maribro, président de la fabrique d’église de Thoricourt depuis plus de cinquante ans, a toujours déclaré que, lui vivant, personne ne bâtirait dans le creuset verdoyant menant vers la place. "C’est vrai, mais trois faits nouveaux sont apparus: le premier, prévisible, est mon âge, bientôt 80 ans, et la lucidité qui l’accompagne ; le second est le regroupement des fabriques de Thoricourt, Fouleng, Graty et Gondregnies en une seule entité."