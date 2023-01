Près de soixante nouveaux agents à la commune de Silly

Ce constat fait, l’ambiance, elle, était fidèle à l’esprit festif et convivial de l’entité boisée. D’autant plus que le bourgmestre Christian Leclercq a encensé le personnel, s’abstenant du moindre "coup de griffe".

Le rendez-vous a débuté par la présentation de deux structures participatives. Après la Plateforme de transition écologique et l’Observatoire de la sécurité en 2020, le maïeur a présenté le Conseil des Aînés, présidé par François Vanacht. "Les plus de 60 ans représentent un quart de notre population". Et ensuite l’Agence locale pour l’emploi (ALE) présidée par Fabrice Colmant.

« Bons points » aux échevins

Christian Leclercq a ensuite passé en revue les projets des membres du Collège. "Hector Yernault, échevin des Travaux, jettera son œil averti sur les travaux du pré-RAVel. J’en profite pour remercier les partis d’opposition pour leur soutien au projet. Personne n’a suivi les revendications, plus égoïstes que constructives, des opposants." Il poursuit: "Je salue aussi le service des espaces verts qui a obtenu sa première étoile de “Commune fleurie”".

Vient ensuite le tour d’Antoine Rasneur, président du CPAS et échevin du tourisme. "Il nous a concocté un nouveau “Beau Vélo de RAVel” qui reviendra le 5 août, dix ans après sa première visite. Antoine a aussi réamorcé les jumelages avec Troarn, Sannerville et San Miniato". Quant au CPAS, le maïeur salue l’accompagnement des réfugiés ukrainiens, le frigo solidaire et le succès des repas à domicile.

"Laurence Pierquin, elle, a présenté son premier budget avec un boni de 470 500 € qui permet à notre commune de rester dans le peloton de tête des communes les moins taxées de Wallonie."

Comme un instituteur à l’ancienne lors d’une remise de prix, Christian Leclercq félicite ensuite Violaine Herbaux, échevine de l’enseignement. "Elle a défendu avec succès le projet de nouvelle crèche à Silly et celui de l’agrandissement de celle de Graty."

Et de terminer son chemin des "bons points" avec Éric Perreaux, échevin des Sports. "Éric organisera la troisième édition du “Trail des trois S” et annonce la fin des travaux de la nouvelle salle de gym de Thoricourt avant l’été".

Pour conclure, le bourgmestre cite encore la création d’un parking de 70 places à la rue de la Cure, la halle des producteurs locaux et l’appel à projets pour "Cœur de villages".

La cérémonie se termine par la présentation des… 57 nouveaux membres du personnel, tous services confondus, et par l’hommage des treize collègues admis à la retraite.

Enfin, le personnel communal a reçu un sweat-shirt polaire aux couleurs de Silly.

"Vous le méritez bien parce que vous avez accepté de baisser le chauffage de 2 degrés dans tous les services". Chaleur syndicale oblige, le personnel ne devrait pas recevoir une combinaison de ski l’an prochain…