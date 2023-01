Accident sur l’A8: l’autoroute coupée à la circulation entre Bassilly et Lessines

Afin de permettre l’intervention des services de secours et le dépannage des véhicules sinistrés, l’autoroute est fermée à la circulation, entre la sortie n° 28 "Bassilly" et la sortie n° 29 "Lessines", en direction de Tournai. Un itinéraire de déviation est mis en place via la N263 vers Bassilly et la N7 vers Ghislenghien.