Un autre tronçon de la N57 rénové cette année à Silly

Le député François Desquesnes (Les Engagés) a interrogé à deux reprises le ministre Philippe Henry (Écolo) à propos de la nécessaire poursuite de la rénovation de la N57, entre Ghislenghien et Soignies. "Cette voirie dénommée, héritée de la Province, était dans un état plus que médiocre lors de sa réincorporation au sein du réseau régional wallon" rappelait Philippe Henry au début du mois de décembre. "Vu le coût estimé pour sa réhabilitation, il a été prévu de phaser les travaux. Un tronçon sur Soignies et l’autre sur Silly ont déjà fait l’objet d’une réhabilitation. Un nouveau marché de travaux est actuellement en cours de procédure pour une section de la RN 57 dans la continuité du chantier réalisé à Silly. Le montant des travaux est estimé à 2,5 millions € pour les 2 km de chantier. Un début des travaux est envisagé pour le second semestre 2023. Les sections restantes à devoir être réhabilitées devront être inscrites dans un prochain plan d’infrastructure."