Cinq ans avec sursis pour une tentative de meurtre à Silly… à 8 cm près !

Tir potentiellement létal

Les faits s’étaient déroulés dans le cadre d’une altercation familiale sur la voie publique.

Quelques minutes plus tard, un homme impliqué dans la bagarre, est passé devant le domicile du prévenu, lequel a sorti son arme et en a fait usage. Un tir a traversé le pare-brise de la voiture de la victime, et la balle est passée à huit centimètres de sa tête. Une douille a été retrouvée dans l’allée de l’habitation.

L’arme utilisée est un pistolet semi-automatique de calibre 9 mm et la distance de tir était potentiellement létale, selon un expert en balistique.

Parmi les conditions imposées au condamné, le tribunal lui a interdit de détenir des armes et de pratiquer le tir sportif.

Outre l’extrême gravité des faits et la facilité du passage à l’acte, le tribunal a retenu le jeune âge du condamné et l’absence d’antécédent judiciaire.

L’arme a été confisquée.