– Vendredi 16 décembre, à 14h: "Kosmos", une collaboration de trois compagnies "Entre Chiens et Loups", "Ceux qui marchent dans l’obscurité" et "Pan ! la compagnie" ; dès 6 ans.

– Samedi 17 décembre, à 20h et dimanche 18 décembre, à 15h: "On dîne à Uccle, on soupe à Saint-Marcoult", la comédie de Christian Leclercq, interprétée par la "Compagnie Lazzi".

– Dimanche 18, à 11h: "Le retour de Carabistouilles", le spectacle de Jack Cooper, magicien, illusionniste, mentaliste…

A la rubrique "animation, ni guinguette ni chapiteau. En revanche, la place sera rythmée par" Thoricourt en fête "et son " On dirait le Nord ".

Infos et réservations: 068/65 96 26

www.theatreauvert.be