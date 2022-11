Budget 2023 : la prudence fait l’unanimité à Silly

Mme Pierquin note que ces prévisions ont été établies selon une nouvelle méthode de travail : "nous avons identifié toutes les dépenses obligatoires, puis nous avons vu ce qui restait avec une répartition entre les services".

Contraintes et choix

Elle évoque les diverses "contraintes" (ou choix) qui ont balisé l’établissement du budget : un contexte économique et social difficile (coût des matériaux et de l’énergie ; indexations salariales ;...) ; le respect de la règle du boni ; l’augmentation des dépenses de transfert vers des entités comme le CPAS, la zone de police ou la zone de secours ; la volonté de ne pas toucher aux taxes comme l’IPP (7,8%) ou le PI (2 750 centimes) afin de ne pas faire peser la majoration des dépenses sur les citoyen(ne)s ; le maintien de projets retenus par la majorité, à travers la déclaration de politique communale notamment.

Efforts et bonnes nouvelles

Des efforts ont été fournis afin de réduire certaines dépenses ; on pense ainsi aux économies d’énergie par la suspension de l’éclairage nocturne ou encore aux économies suscitées par une sensibilisation générale du personnel.

À côté de cela, la Commune a aussi reçu de "bonnes nouvelles", même si celles-ci sont souvent ponctuelles : versement de 14/12 des recettes IPP par la Région, l’indexation des subventions APE, l’augmentation de la dotation via le Fonds des communes, des recettes en plus via le PI, la majoration des dividendes IDETA.

Ces éléments sont bien utiles pour "compenser" des coûts supérieurs dans bien des catégories : personnel (+ 13%), fonctionnement (électricité : + 85% ; éclairage public : + 89%) ou transferts (CPAS : + 3% ; police + 3% ; zone de secours : + 7% ; fabriques d’église : + 12%).

Au bout du compte, les prévisions budgétaires 2023 de la Commune de Silly affichent un boni de 474 717 € à l’exercice propre et un boni global de 473 490 €.

"Une somme de 100 000 € a été dédiée à un fonds de réserve ordinaire pour une utilisation éventuelle en 2023" indique le directeur financier, Luc Messelis. "100 000 € ont aussi été versés comme provision pour une utilisation éventuelle en 2024 et les années suivantes."

Projets pour 4,5 millions €

À l’extraordinaire, on note des investissements pour quelque 4,5 millions €. Laurence Pierquin évoque la poursuite de projets déjà évoqués ou sur les rails : école de Hoves, pré-RAVeL, plaine sportive de Thoricourt, rénovation de l’éclairage public, etc. D’autres dossiers vont arriver : aménagement d’une placette au centre de Silly (682 000 €) ; rénovation des écoles (Bassilly notamment, mais avec des travaux sans doute en 2024) ; aménagement à la Maison Communale d’Accueil de l’Enfance (MCAE) à Graty ; audit énergétique ; panneaux photovoltaïques à l’école de Silly ; entretien de voiries ; etc.

"Nous devons rester prudents" conclut l’échevine des Finances. Elle insiste sur le fait que le boni maintenu à l’exercice propre est aussi le résultat de la (bonne) gestion précédente des finances ou encore le fruit d’efforts fournis ici et là dans les services.

Bernard Langhendries (SENS) insiste sur le choix de ne pas augmenter les charges fiscales afin de ne pas fragiliser davantage le portefeuille des Sillien(ne)s. Il note par ailleurs qu’une réflexion globale est entamée au niveau des fabriques d’église afin de réduire les frais de fonctionnement.

Coworking : d’actualité ?

Audrey Trenteseaux (PS) s’intéresse notamment au projet d’espace de coworking sur le site de la gare. "Il a été budgété en effet, mais il n’est pas prioritaire pour l’instant" note le bourgmestre Christian Leclercq (LB). "Nous sommes en réflexion car les pratiques évoluent dans ce domaine."

"C’était en effet un peu à la mode en 2018 quand nous avons élaboré la déclaration de politique communale" poursuit Antoine Rasneur, président du CPAS (Sens). "Quand la gare a été abandonnée, nous avons dû introduire un dossier afin de maintenir une activité. Maintenant, nous verrons. Le projet principal a toujours été celui d’une halte train/vélo."

Le Covid a fait évoluer les pratiques en matière de travail (lieu) et de déplacements. "Mais il y aura peut-être de nouveau des besoins pour des espaces de coworking en raison de la hausse des coûts énergétiques" avance Ingrid Roucloux (Écolo).

Le budget 2023 est approuvé à l’unanimité, après une conclusion finalement symbolique, formulée depuis ce qu’on appelle normalement "l’opposition". "Plus que jamais, il faut continuer le monitoring pour éviter les mauvaises surprises" souligne Ingrid Roucloux (Écolo). "Merci pour le travail effectué. Nous restons à votre disposition ; nous pouvons amener notre pierre à l’édifice..."