Travaux de rénovation à la rue de Fouleng, à Silly

À partir du 14 novembre, les travaux s’étendront entre la station d’épuration et la ferme Oostendorp. Celle-ci demeurera cependant accessible via la rue d’Acquegnée. "Les deux phases de réfection de la voirie, chacune durant une semaine, ont la ferme pour limite", explique Christophe Keymeulen, contrôleur des travaux. Ainsi, même lors de la dernière phase, s’étalant de la rue d’Acquegnée à la ferme d’Oostendorp, celle-ci pourra être atteinte via le centre de Silly. Par conséquent, les habitants ne seront pas privés des "fromages de Thoricourt" vendus à ladite ferme.

La dernière phase devrait se clôturer à la fin de la semaine du 21 novembre, sous réserve des conditions climatiques. "Mais, actuellement, les signaux sont au vert", affirme Christophe Keymeulen. Tant mieux car, selon lui, la rue de Fouleng a grandement besoin d’un coup de frais. "La voirie est en très mauvais état", déplore-t-il. "Le coffre ne tient plus. On va tenter de réutiliser au maximum les matériaux sur place en solidifiant le tout avec du ciment."

Ces travaux entrent dans le cadre d’une série de rénovations portée par la Ville. Dans la rue de Silly, par exemple, le placement des pavés dans la drève est terminé. La circulation a repris le 24 octobre. La rue de Fouleng devrait suivre le mouvement fin novembre.