Un lieu pétri de sens

Mariés et parents de trois enfants en bas âge, ils ont choisi de se reconvertir dans la création de "la Maison d’hôtes" dotée d’un salon de thé, d’un restaurant, d’un comptoir pâtissier (confié à Nicolas Hermans) et de produits du terroir, d’un dépôt de pain, d’un espace bien-être, d’un atelier artistique, d’une serre et d’un espace ludique extérieur. Pas moins ! "Nous ne parvenions pas à trouver un espace capable de nous accueillir avec nos tout jeunes enfants ; nous avons donc décidé de le créer" explique Axelle avec enthousiasme. "La Maison d’hôtes est un projet de vie très réfléchi pour nous épanouir en famille et offrir des moments de vie chaleureux, intenses et vrais ! Nous n’avons rien laissé au hasard !" renchérit Grégoire.

Ensemble: "Nous voulons redonner du sens au commerce de proximité en favorisant les artisans et produits locaux, le bien vivre et l’accueil des familles dans un prolongement de leur foyer. Le tout, en nous intégrant à la vie culturelle et associative de l’entité."

Polyvalent et cohérent

Sise au 7 de la rue de la Station à Silly, la maison de 1910 a été rénovée dans le respect de son style initial. "Nous avons confié les travaux à des artisans de la région et l’agencement général, à l’architecte d’intérieur Christophe Terneste. L’âme et le charme de la maison sont sauvegardés."

Son vaste hall distribue quatre pièces: un salon de thé et de dégustation, un comptoir épicier et pâtissier, une grande salle (privatisable) destinée aux repas des hôtes et, à l’arrière, une salle de restaurant (+ – 30 couverts) ouverte sur une terrasse et un jardin ludique doté d’une serre pour repas privilégiés ou thématiques, d’une cabane multijeux, d’un terrain de pétanque et d’une espace de verdure.

La cuisine lumineuse apparaît en transparence entre l’épicerie et le restaurant. Enfin, une autre vitre sépare le restaurant d’une salle de jeux. "Les parents peuvent passer un bon moment tout en gardant leurs enfants à l’œil" explique Grégoire Baudoux qui sera le cuisinier de la maison.

Le premier étage se répartit en quatre vastes chambres avec salles de bains et lit pour enfant. "contiguës deux par deux, elles peuvent être reliées par une porte intérieure pour se muer en suite familiale ; elles auront un thème et une couleur pour les différencier" explique Axelle qui se chargera de l’accueil, du service et des ventes.

Atelier et bien-être

Enfin, au deuxième étage, se trouvera un espace atelier pour accueillir soit des artistes enseignant leur art, soit des expositions. L’autre pièce sera un espace de bien-être où des masseuses, des kinés, voire des sages-femmes offriront leur expertise.

Infos: La Maison d’hôtes – Rue de la Station 7 – 7830 Silly – 0486/69.38.50 ; www. lamaisondhotes.be ;

gregoire@lamaisondhotes.be