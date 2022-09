Le réseau nature de Natagora s’implante à Silly

Créé en 2003, Natagora a la volonté de protéger la nature (surtout en Wallonie et à Bruxelles) avec le souci d’enrayer la dégradation de la biodiversité et de la redéployer en équilibre avec les activités humaines au gré de quatre axes: la protection à travers la gestion de réserves naturelles, l’étude des différentes espèces, l’interpellation des décideurs et la formation d’acteurs responsables. Organisés en groupes locaux, les volontaires proposent des balades naturalistes, la création de jardins naturels, l’organisation d’événements informatifs et éducatifs, la défenses de sites.