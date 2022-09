Une confrérie PORCmidable à Gondregnies (Silly)

Avec des confréries amies comme celle de la "Double Enghien", de la "Couille de Suisse" de La Louvière, du "Comté de Boussu", de la "Moinette et du Chausson" d’Ellezelles, s’est tenu le premier chapitre des "Cras Bouyaux".

Le grand maître est Patrick d’Oultremont et le maître tripier, Freddy Limbourg. Autour d’eux, une vingtaine de membres fondateurs s’engagent à perpétuer les traditions culturelles et gastronomiques, à défendre le terroir et ses produits et à pérenniser le folklore local et régional, notamment en défendant la pratique du wallon. "C’est un patrimoine immatériel en grand danger de disparition; nous soutiendrons toute initiative soucieuse de promouvoir notre patois local" expliquent les sociétaires.