Après, entre autres vives découvertes, les triomphes des "Baladins du Miroir" et ses retrouvailles circassiennes, un Bruno Coppens éclatant d’intelligence et de dérision, un "Zaï Zaî" du "Collectif mensuel" joyeusement hors cadre et une Véronique de Miomandre, touchante et juste, dans "Sous les néons du désir", le festival se poursuit aujourd’hui.

Avec des moments magiques à la clé. ©Daniel PILETTE

À 14h30, dans le Bois de Silly, se dérouleront les "Ballades contées"; à 16, au Château, Jean-Luc Piraux jouera "Rage dedans", une découverte grinçante et drôle des affres du burn-out et, à 18h30, Jean-Claude Drouot clôturera la fête théâtrale avec l’Art d’être grand-père, sous le grand chapiteau.

Vous ne savez que faire ce dimanche après-midi? Vous êtes attendu... ©Daniel PILETTE

Il reste des places!

www.theatreauvert.be