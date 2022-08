Diplômé en boulangerie, l’artisan boulanger Tristan Platbrood a un parcours un peu atypique. " J’ai travaillé 8 ans pour le groupe Colruyt. J’ai occupé plusieurs fonctions: de magasinier dans les magasins Colruyt, je suis passé promoteur boulangerie pour la région d’Anvers pour les magasins Spar et j’ai fini mon parcours pour le groupe en tant qu’expert interne toujours en boulangerie pour Spar. Avant de lancer la boulangerie, j’ai eu l’occasion de passer deux ans par Copains. Group, qui m’a simplement rendu le goût du métier et toute la passion qui avait un peu disparu!"

Avec son épouse, Amandine Segers, ils choisissent " tout simplement de vivre mon rêve", explique-t-il. " Enretournant aux sources de notre métier de boulanger. Après ma première année d’activité, Amandine m’a rejoint à temps plein dans l’aventure."

Leurs spécialités sont les pains en longue fermentation et le pain à la grecque, biscuiterie typiquement belge. L’ensemble de la gamme est cuit sur pierre.

Leurs produits de qualité ont séduit des restaurateurs qui se fournissent désormais auprès du Fournil. " Nous fournissons le pain pour le concept Mitraillette de Jean Philippe Watteyne, mais également le restaurant gastronomique Le Mökki à Pairi Daiza. Nous collaborons aussi avec différents artisans et chambres d’hôtes de la région."

" En plus d’être artisans, nous sommes 100% ambulants. Nous sommes présents dans les villages où il n’y a plus de boulangerie. Nous avons la chance d’être à l’atelier le matin et d’être disponibles l’après-midi pour vendre et surtout voir nos clients! Nous adorons le contact client, il serait compliqué pour nous de perdre ce contact privilégié."

Leur boulangerie ambulante ne passe pas inaperçue, joliment floquée depuis peu, elle est installée deux fois par semaine sur les places de Silly (mardi) et Hellebecq (mercredi). Il est également possible de récupérer des commandes en click&collect à l’atelier, le vendredi après-midi.

"Le fournil artisan bakery" est présent sur Facebook. Tél.: 0473 53 12 85