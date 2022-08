Le rendez-vous de l’ASBL est notamment connu au-delà de nos frontières grâce aux rassemblements de motos et véhicules anciens (y compris militaires) et d’anciens tracteurs. La gratuité de l’entrée sur le site (expos et concerts) est son autre atout.

Le programme

Vendredi 19 août, à 18h30 souper campagnard (gigot braisé, jambon braisé); à 19h30: animation avec "Jukerpop Fanfare".

Samedi 20 août, 18e rassemblement d’anciens tracteurs; 9h: inscriptions et exposition des tracteurs et engins agricoles; dès 12h, restauration barbecue; à 18h, souper avec des grillades; à 21h30, concert pop-rock par "Recall".

Dimanche 21 août, 37e rassemblement d’anciens véhicules; à 9h, inscriptions et exposition des véhicules; à 11h30: concert apéritif animé par "Black Hat Singers"; dès 12h, repas champêtre; à 16h, remise des prix.