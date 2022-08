Depuis près de quarante ans, ils rompent avec succès le cliché de village-dortoir. Plus d’une centaine d’artisans seront présents."Cette année, il y aura une cinquantaine de nouvelles échoppes: à la suite du virus, certains ont pris leur retraite, d’autres ont choisi une autre voie. La roue de la vie tourne, mais le renouveau de notre fête est garanti"explique Bernard Langhendries.

Deux concerts

Si, comme chaque année, la musique sera présente dans les rues et sous le chapiteau avec les "Titje’s Band", du djembe, des chanteurs de rue et "Blue Stone Pipes & drums", les organisateurs proposeront deux concerts avec scène extérieure et entrées, une sorte de mini-festival estival. Samedi 20 août à 17h, "Ça gratte ma Puce", le groupe fidèle parmi les fidèles précédera "Awissa" annoncé à 21h.

Le photo club "Double déclic" présentera son exposition annuelle à l’école communale; en l’église, des artisans d’art et les élèves du cours de dessin de David Vasiljefs présenteront leurs créations.

Le long de la chaussée, le CERD (Conservatoire des Economies rustiques et domestiques) présentera outils et machines d’antan et des démonstrations de savoir-faire immémoriaux.

Les Jardins de la Cure, eux, resteront le théâtre des jeux anciens et des châteaux gonflables; cette zone réservée aux enfants sera encadrée par des animateurs brevetés.

Durant tout le week-end, gastronomie, pâtisserie et breuvages locaux garantiront l’énergie de tous.

Infos/réservations: langhendries53@gmail.com ; 0498/4885.04; pour les concerts (6 € en prévente, gratuit pour les moins de 12 ans, 8 € sur place:

billetweb. fr/awissa-ca-gratte-ma-puce