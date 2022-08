"Aussi appelé "golf fermier", c’est une discipline sportive pas encore olympique située à mi-chemin entre le golf et le crossage. Deux équipes de deux ou trois joueurs s’affrontent dans une prairie au milieu de laquelle se trouvent des tonnes – l’équivalent des trous au golf – que l’on doit toucher avec une balle. Ladite balle ne peut être envoyée qu’à l’aide d’une crosse."

Le programme complet

Vendredi 5 août

17h: concours de tir à l’arc; 16h-22h: grande brocante nocturne; 21h30: concert de "Milkshaker".

Samedi 6 août

De 7h30 à 11h: randonnées VTT sur 25, 35 ou 45 km dans la campagne et les bois de silly (réservation via facebook). Dès 14h, "agrigolf": compétition par équipe, ouverte à tous; matériel fourni sous caution. À 19h, jogging de la Hêtraie sur 5, 10 et 20 km; départ par vagues (inscription via site internet).

Dès 21h, bal "des retrouvailles" aux lampions.

Dimanche 7 août

Entre 8h et 16h: marche dans la Hêtraie; départ par vagues. À 14h30, danses folkloriques avec les "Sans-soucis".

Durant tout le week-end, molkky (quilles nordiques) et autres jeux de plage, retrouvailles à la guinguette, jeux et châteaux gonflables, restauration, boissons locales, cocktails, assiettes apéros, hamburgers gastronomiques, frites, crêpes, glaces, etc.

Infos/réservations:

www.facebook.com/fancyfairparoissialedesilly – carinelekien@hotmail.com