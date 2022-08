L’Esprit Village, l’obsession du bon, au cœur de la nature thoricourtoise

«Il faut garder beaucoup d’humilité»

Chaque assiette est un plaisir pour les cinq sens. On constate avec satisfaction qu’elles répondent à quelques obsessions du chef:"Les cuissons justes, les assaisonnements et les sauces sont mes points forts". Rien n’est à la carte, seuls deux menus sont proposés, à 42 € et 54 €."Les menus se construisent selon ce que je trouve comme produits, je fais mon marché trois à quatre fois par semaine. Ils évoluent donc régulièrement et c’est une question de confiance."Une confiance que nous n’avons pas regrettée dès la mise en bouche avec notamment une tranche de bœuf fumée maison dissimulant une caponata et un pickles de melon. De même, on sait d’ores et déjà qu’on ne retrouvera jamais ailleurs pareille salade César revisitée en strates incluant gambas et herbettes en guise d’entrée. Et que dire encore de notre veau fondant égayé par sa truffe d’été et une sauce sirupeuse? Final tout aussi remarquable avec un fondant au caramel contrebalancé par de la glace, sans oublier le trio de mignardises…"Je fais ce qui me semble correspondre à un travail de qualité mais il faut garder beaucoup d’humilité car on n’est "que" des cuisiniers. Je travaille avec passion, tout en étant au service de mes clients."

Dans le Gault&Millau 2022

La discrétion du lieu est toute relative puisque l’établissement ouvert en octobre 2019 figure depuis cette année dans le Gault&Millau qui l’a repéré."Ça fait 42 ans que je fais ce métier et je n’ai pas envie de m’arrêter. Je suis à 6 h dans ma cuisine où je travaille seul et je n’en ressors qu’à minuit. C’est un métier que je ne conçois pas de faire à moitié. Ici, je travaille les produits de A à Z. Cette reconnaissance du guide est vraiment un encouragement, ce n’est pas rien de l’intégrer!" Un encouragement que nous souhaitions aussi prolonger. L’Esprit Village mérite la halte, de même que le village où la promenade digestive poursuivant la déconnexion est vivement conseillée!

www.lespritvillage.be – 067850029 – Fermé mardi et mercredi. L’Esprit Village est en congé annuel jusqu’au 11 août.