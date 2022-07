Spécialisé en chirurgie générale et urologique, il a assuré une trentaine de missions entre autres pour "Médecins sans vacances", "Médecins du désert", la "Fondation Meriem", l’Ordre de Malte.

Il s’est investi en Afrique sub-saharienne auprès de jeunes femmes atteintes de fistules vésico-vaginales. "Ces lésions sont dues à un accouchement difficile lié au bassin insuffisamment formé de jeunes filles devenues mères trop jeunes (13-15 ans)"explique le chirurgien qui ne pratique pas la langue de bois."L’autre raison peut être un viol lié soit à une personne isolée, soit à un acte de guerre avec la violence qu’on peut imaginer."

"Ces jeunes sont condamnées à vivre recluses, au ban de la société: les conséquences de leurs lésions incommodent le groupe et, en plus, elles ne peuvent plus avoir d’enfant. C’est la “double peine”!"

Pragmatisme

Les missions de ces ONG se déroulent en trois temps: "repérer" les femmes à soigner, les diagnostiquer, puis les opérer et leur offrir une convalescence longue"pour éviter le contact trop rapide avec un homme"(sic).

"Les missions durent de 12 à 17 jours; elles se composent de 4 médecins, 1 anesthésiste, 2 infirmières et 1 logisticien. Bien rodées, elles nous permettaient de soigner jusqu’à 45 femmes qui pouvaient ainsi retrouver une vie sociale"explique-t-il.

"Les conditions chirurgicales sont celles d’il y a 40 ans chez nous. Par exemple, on pratique une endoscopie avec un petit écran noir et blancau lieu de nos actuels ultras HD. Par contre, on doit pouvoir réparer un scialytique (lampe de chirurgie) ou fabriquer sur place certains produits comme la glycine à 1,5%."Et d’ajouter: " Oui, j’ai parfois opéré sous 45 degrés ou avec une lampe spéléo ou désinfecté mes instruments dans une grande cocotte-minute, mais ce n’est pas la norme."

Enseigner avec le réel

L’autre mission du Dr. Blondiau était pédagogique. "Retrouver les mêmes équipes africaines plusieurs années d’affilée m’a permis une transmission de compétences qui leur permet d’opérer en autonomie; notre aide s’inscrit dans le temps long."

"Il faut leur enseigner les techniques à partir du matériel dont ils disposent. Un exemple? Avec une production électrique très aléatoire, un bistouri électrique ne sert à rien!"

Utile, mais lucide

"Loin de nos appareils sophistiqués, la chirurgie de terrain nous ramène à l’essence de la médecine et nous donne le sentiment d’être utiles. Cela dit, les besoins sont tellement considérables qu’il faut se concentrer sur la tâche quotidienne pour éviter de penser au mythe de Sisyphe".

À 75 ans, Pol Blondiau a gardé toute sa fougue :désormais, il offre son expérience au sein de Hôpital Sans Frontières qui délivre le matériel sans lequel n’existeraient pas les opérations précitées.

Infos: www.msv.be – medecinsdudesert.com – m eriemfoundation.net – www.ordredemaltefrance.org – facebook.com/rotarysilly.