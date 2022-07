Laurence Pierquin siège désormais au Collège communal de Silly

Très applaudie (et fleurie), l’échevine sortante a pu entendre souligner, non sans émotion, la perfection de son travail, mais aussi ses qualités humaines.

Ainsi, Bernard Langhendries (Sens), président de la commission des Finances, a mis en lumière l’investissement sans faille de sa partenaire au sein de la majorité. "Après les dernières élections, tu t’es vu attribuer les compétences des finances, qui étaient à dix mille lieues de celles que tu espérais. Dans un contexte plus que difficile, tu as pu, grâce à ton optimisme, ta volonté de bien faire, ton travail – quelquefois nuit et jour –, surmonter les difficultés. On ne peut qu’être admiratifs quant à toutes les heures passées à préparer les budgets, les comptes et les modifications budgétaires. À tout moment, tu as aussi été à l’écoute des membres du service de la comptabilité."

De son côté, le bourgmestre Christian Leclercq a souligné que quitter une fonction était toujours un moment difficile, "même si tu as toi-même décidé de changer de rythme dans ton engagement politique".

"Lors du dernier conseil communal, tu as terminé ton intervention par un “je suis fatiguée” qui a résonné en chacun de nous. Tu as ainsi évoqué par tes mots l’exigence de la fonction scabinale et l’aspect chronophage de celle-ci et, au-delà de cela, l’exigence de plus en plus grande des citoyens, le peu de reconnaissance, la violence de plus en plus fréquente des réseaux sociaux qui ne font plus la part des choses, avec des critiques aisées et dénuées de toute analyse objective et bien souvent empruntes d’égoïsme primaire."

Le maïeur a souligné les douze années d’échevinat de Christiane Moerman, " par intermittence, certes", mais surtout son engagement. "Tant de fois, j’ai pu compter sur toi pour me remplacer, toujours avec le sourire et l’élégance qui te caractérisent. Jamais tu n’as joué la balle seule. Respectueuse de la pensée de chacun, tu pouvais échanger tes points de vue avec tous les autres groupes politiques."

C’est Laurence Pierquin qui remplacera désormais Christiane Moerman dans ses fonctions scabinales, cette dernière siégeant toujours au conseil communal. Elle reprend ainsi les finances, les affaires économiques et commerciales, les seniors et sera échevine déléguée au CPAS.

Seule une petite voix de préférence séparait les deux dames lors du scrutin de 2018. Par ailleurs, en raison des quotas imposés par le code de la démocratie locale, Mme Moerman devait impérativement être remplacée par une femme.

Laurence Pierquin s’est dite ravie de ce passage de témoin "en douceur" et assure qu’elle poursuivra le travail de Christiane Moerman avec pareilles énergie et philosophie.

À noter que l’avenant au pacte de majorité qui résulte de cette démission, signé par plus de la moitié des membres de chacun des deux groupes qui composent la majorité, a également été approuvé à l’unanimité, tout comme les quelques changements qui interviennent au sein des différentes commissions.