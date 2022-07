Un nouveau commissariat de police au service du public à Silly

Du 19 au 21 septembre, se déroulera la seconde phase de déménagement: elle concernera le service de Sécurisation (intervention) et le service de Proximité de Silly.

À l’issue de cette phase, le public pourra se rendre au nouveau commissariat dont les travaux avaient débuté en août 2020.

"Une soixantaine de collègues travailleront ici " explique le commissaire divisionnaire Thierry Dierick. "Les autres se répartiront dans les postes d’Enghien (+-7 p.), Jurbise-Lens (+-9) et Chièvres-Brugelette (+ - 6)" .

Fluide, pratique et lumineux

"Le nouveau commissariat est très fluide et ses équipements, très complets et efficients; c’est un véritable “plus” en termes de bien-être au travail et d’attractivité. Une personne qui se sent bien au travail est plus efficace et plus motivée" explique Thierry Dierick.

Une visite des lieux confirme ses propos. Le bâtiment comporte quatre niveaux.

Au sous-sol se trouvent les locaux techniques, de stockage, des archives et des saisies, d’un chenil et, surtout, un complexe cellulaire composé de quatre cellules individuelles (dont une réservée aux mineurs) et d’une cellule collective. S’y trouvent aussi un local pour les auditions de suspects, une pièce pour les avocats et un local de confrontationmuni d’un miroir sans tain. Tout le dispositif sécuritaire et légal est respecté.

Au rez-de-chaussée, un espace important est réservé au public: un guichet d’accueil aux vitres et portes blindées, une salle d’attente, quatre locaux de dépôt de plainte et les bureaux de la police de proximité de Silly. S’y trouvent aussi un dojo, une salle d’entraînement aux techniques de self-défense et de fouille (qui évitera aux policiers de se rendre à l’Académie de Jurbise), deux grands vestiaires, des salles de douche, une salle de séchage et stockage des tenues sans oublier deux parkings extérieurs: un sécurisé pour le personnel et un autre pour le public.

Le premier étage se compose de nombreux bureaux (pour 1 à 4 personnes), d’un local destiné aux auditions de mineurs, de salles d’archives et d’une très spacieuse et lumineuse salle de réunion.

Enfin, le second étage, moins visible de l’extérieur, comprend une salle de réunion, une cafétéria conviviale avec une cuisine équipée et une terrasse avec une vue bucolique.

Il reste à la Région (SPW) l’urgence de sécuriser la RN 57 (entre les deux carrefours) pour garantir la sécurité de tous les usagers.