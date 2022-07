470 000 € pour la restauration extérieure de l’église Saint-Maurice, à Hoves (Silly)

Restauration de la charpente, renouvellement de la couverture du clocher en ardoises naturelles, vérification, démoussage et remplacement d’ardoises en recherche sur l’ensemble des toitures de l’église, restauration de la croix, renouvellement des gouttières, bacs chéneaux et descentes d’eau pluviale, remise en place de nouveaux planchers d’accès à la tour, ragréage de maçonneries (clocher), renforcement des maçonneries entre le clocher et la nef, décapage cimentage et nettoyage des façades, déjointoiement/rejointoiement, réparation de parement (église), restauration de pierres et protection par mise en place de seuils en plomb, dépose et repose d’un vitrail, mise en peinture des portes et lucarnes, mise en peinture des maçonneries (narthex) et traitement des éléments ferreux.