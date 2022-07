La faune sauvage sous l'objectif de Michel d'Oultremont à Silly

Pour cette troisième édition, Silly Silence propose une exposition de photographies animalières du photographe de renommée internationale, Michel d’Oultremont.

Ce jeune photographe, originaire du Brabant Wallon et apparenté à la famille d’Oultremont du château de Morval à Gondregnies, parcourt le monde à la recherche d’instants uniques qu’il capture pour partager ses rencontres avec la vie sauvage. Prises sur le vif, les photos de Michel d’Oultremont ne sont jamais retouchées. C’est du 100% nature. Son œuvre photographique résulte de la volonté de capturer l’instant sauvage tout en fusionnant l’animal dans son cadre de vie et en montrant l’aspect esthétique de la nature et sa biodiversité.

Michel d’Oultremont a été séduit par le projet Silly Silence, notamment pour son côté "accessible". " J’ai aimé le fait que ce projet soit accessible à tous, sans devoir aller dans un milieu d’expo, et l’idée d’exposer des photos de nature dans la nature ", précise le photographe. " J’ai déjà eu l’occasion d’exposer dans les Alpes sur les animaux des montagnes; cette fois-ci les photos sélectionnées présenteront, entre autres, des animaux de la forêt. " Les photos sélectionnées par son auteur ne sont pas souvent exposées: " Il s’agit principalement de photos coup de cœur, en adéquation avec la forêt qui servira d’écrin. Ces photos, qui figurent parmi mes préférées, ne sont paradoxalement pas souvent montrées. "

«À travers le monde»

Du Yellowstone aux États-Unis à l’Himalaya, en passant par les Carpates, le Sénégal, l’Afrique du Sud, l’île d’Hokkaïdo au Japon et les Ardennes belges, Michel d’Oultremont parcourt le monde à la recherche d’espèces qu’il ne connaît pas encore et parmi elles, celles en voie de disparition. Au fil de ses voyages, face à des animaux sauvages, l’homme ne s’est paradoxalement jamais senti en danger. " Je me sens moins à l’aise dans les grandes villes qu’au milieu des bois. C’est mon côté ours. Je n’ai jamais eu le moindre stress. Je vis parfois des moments forts en émotion qui font battre le cœur, comme quand le cerf commence à bramer à deux mètres de moi. Mais pour ces prédateurs d’Europe, l’homme n’est pas une proie. Sauf quelques-uns dont le Tigre de Sibérie que j’ai cherché longtemps, mais je ne ressens pas cette notion de peur. C’est peut-être de l’inconscience?"

L’homme qui peut passer parfois jusqu’à 80 heures à l’affût pour avoir une image, a été plusieurs fois récompensé pour son travail; il a notamment reçu à deux reprises le Rising star Awards du Wildlife Photographer of the Year.

L’exposition peut être visitée jusqu’au 30 septembre au Bois de Silly.