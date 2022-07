"Moderniser et améliorer la qualité de l’accueil extrascolaire sont dans la Déclaration de Politique communale" explique Violaine Herbaux, échevine de l’Enseignement et de la Petite enfance. "Par ailleurs, l’Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE) souhaite transformer la "garderie traditionnelle" en un lieu qui allie la professionnalisation de l’encadrement et les solutions de garde aux parents."

L’accueil dans chaque école communale sera maintenu jusqu’à 13h30 de début septembre à fin juin. Les enfants seront ensuite accompagnés dans le bus communal jusqu’à l’école de Bassilly (pour les écoliers de Silly et Hellebecq) et jusqu’à Hoves (pour ceux de Thoricourt et Hoves). Là, ils seront pris en charge par quatre accueillantes formées et expérimentées; elles proposeront un programme d’activités diversifié transmis aux parents avant chaque début de période d’inscription (de septembre à fin octobre, de début novembre à fin décembre, de début janvier à fin mars et de début avril à fin juin); des intervenants extérieurs (école de cirque, atelier de percussions…).

" Cette initiative communale donnera accès à des activités extrascolaires professionnalisées, récréatives, diversifiées et adaptées à l’âge de tous les enfants inscrits" conclut Violaine Herbaux, qui est aussi présidente de l’ONE.

PAF: 3€/enfant pour un encadrement jusqu’à 14h45 et 4,5€/enfant pour un encadrement jusqu’à 16h30. Un accueil après les animations est organisé gratuitement de 16h30 à 18h; transport en bus assuré par la Commune, sauf si le parent souhaite prendre en charge l’enfant lui-même.