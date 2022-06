L’artiste réussit à rendre visible l’imperceptible alchimie des micro-organismes au gré de son sujet nodal: l’arbre. Voyageur immobile - comme le lecteur/spectateur – l’arbre crée d’infinis et complexes liens de sens, de vie et de mort avec son (con)texte. "Longtemps considérés comme inertes, les végétaux apparaissent aujourd’hui capables de communication et de relations d’entraide" explique Claudette Berger, sensibilisée à ce thème au gré des lectures des travaux du professeur Van Hoven repris par Jean-Marie Pelt dans "L’aventure des plantes" (1996) et du best-seller de Peter Wohlleben, "La vie secrète des arbres" (2017). "Aujourd’hui, il semble acquis qu’il existe bien une communication entre les plantes même d’espèces différentes, mais aussi entre plantes et insectes" poursuit Claudette Berger.

«Rendre visible»

Une fois le concept expliqué, il fallait pouvoir le traduire par l’art. Claudette Berger y parvient grâce au trait d’union entre sa profession de photographe, sa passion de la peinture et de la sculpture et la vie végétale: la lumière! Elle réussit la photosynthèse artistique de son sujet; telle Rimbaud et ses correspondances entre voyelles et couleurs, Claudette crée des accords de lumières, de textures, de matières, de couleurs et de matériaux: des peintures tantôt prolongées par des végétaux, tantôt incrustées de matières plus minérales.

Qui plus est, un fin nuancier ou, au contraire, un patchwork de couleurs nettes, tranchées – et parfois les deux à la fois – complexifie les tableaux pour favoriser l’évasion/réflexion.

Ancrées dans un support végétal réel, ses sculptures-montages mêlent aussi les matières: une racine se voit transcendée par un voile de fils d’aciers crochetés, une branche est relevée par des touches de résine colorée, un sarment s’ancre dans un support peint…

Le sens et les sens

Tout rappelle la nature sans jamais la montrer. Funambule sur son fil rouge créatif, Claudette Berger ne tombe ni dans le réalisme de salon, ni dans l’abstrait abscons ni dans le kitch artisanal. Certes, elle ose le mélange de genres, mais il est charpenté par sa passion pour le sens et les sens. Elle est un peu comme Elzéard Bouffier, le héros de Giono dans "L’homme qui plantait des arbres": elle mène sa tâche artistique au quotidien sans penser aux bienfaits qu’elle laissera à ses descendants.

Infos: Présence de l’artiste le week-end: samedi de 15h à 18h; dimanche de 10h à 18h. En semaine, rendez-vous possibles entre 10h et 16h. Jusqu’au 10 juillet inclus. Maison communale de Silly (entrée libre). Info: 068/25.05.12 – 02.395.32.55 – www.arbresetnous.art

l’expo peut se prolonger par un livre-catalogue enrichi des récits et poésies de Maxime Berger, Virginie et Romane.