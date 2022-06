Trois chefs, onze producteurs locaux et un bal à Silly

"Rassembler l’ensemble des producteurs locaux de Silly et des environs et des chefs de talent, c’est notre objectif! ", confie Sabine Storme, la responsable des "Saveurs de Silly", le Convivium "slow food" de Silly. "Trois chefs proposeront et cuisineront sur place un menu composé d’une entrée et d’un plat de proximité et de saison avec une association de vins. Les desserts et les encas seront proposés par les producteurs et les traiteurs locaux."