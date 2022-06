Transition réussie pour le Printemps musical de Silly

Et il conclut: "Il n’était pas aisé de reprendre ce rendez-vous fort d’une réussite de trente ans; nous avons réussi à honorer nos engagements en le pérennisant; le public est venu très nombreux. Tous les concerts étaient de qualité. Le moment fort a sans doute été le concert à l’aube dans le parc du Château de Louvignies: plus de 200 personnes ont pu assister au réveil chanté des oiseaux mêlés aux accords du "Young Belgian Strings "".

«S’émanciper»

"Après 30 ans, il était temps pour moi de passer la main" indique Christian Leclercq. "Joachim apportera d’autres compétences que les miennes, notamment parce qu’il est musicien classique. Le festival est sur de bons rails et va pouvoir s’émanciper tant dans la programmation que dans l’organisation. Je suis très satisfait."

André Fourmy, mélomane averti, est fidèle au festival depuis ses débuts. "C’était un excellent programme d’une très belle tenue musicale. Pour moi, le sommet a été atteint avec le concert des frères Ivanov à "Rosario". Du très grand art!"

Les "Brünettes", le quatuor franco-allemand de chanteuses "a cappella" a ébloui les tréteaux de la grange du château au gré d’adaptations des "Beatles" et de créations personnelles: drôles, tendres, engagées, comiques, mais surtout virtuoses de la voix et des harmonies, les chanteuses captent le cœur du public par la subtile osmose de leurs arrangements et de leur mise en scène tonique et chatoyante.

Un succès, qui, telle la fin d’une histoire gauloise, s’est terminé par une grande fête vespérale; avec une différence de taille: les artistes ne sont jamais bâillonnés à l’écart des tables!