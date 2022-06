Voiries

En 2023 , à Bassilly une plaine de jeux sera créée au Square Camille Thijs, face à "SillySports" pour un montant de 74300 subsidiés à 60% comme les projets suivants.

À Bassilly, un budget de 380000 € est prévu pour l’entretien de la rue du Bois et Lescrève.

Les abords de la Maison communale d’Accueil de l’Enfance (MCAE) de Graty seront aménagés pour un montant de 60000 €.

En 2024 , à Hoves, la rue Maire Bois sera réfectionnée avec l’installation de bordure en béton et d’un nouveau tapis macadamisé; coût: 380000 €. L’égouttage de la rue de Steenkerque et de la chaussée de Soignies est aussi prévu.

À Silly, la rue de Silly sera "soignée" entre Mauvinage et le Château de Thoricourt. "Nous allons “mettre des pièces” et procéder à un entretien complet" explique Hector Yernault "Mieux vaut intervenir à temps que laisser aller et payer beaucoup plus cher par après. Déjà que les travaux de voirie ont augmenté de 30% lors des trois derniers mois."

Pimaci

Parallèlement aux PIC, la Région a lancé les "Plans d’investissement mobilité active communal et intermodalité" (Pimaci); ils permettront de réaliser des aménagements cyclables, piétons et favorisant l’intermodalité à travers des mobipôles. La RW a déjà engagé 52 millions d’euros en 2021; les investissements 2022-24 vont suivre.

"À travers ce plan, nous allons réaliser deux projets" explique Violaine Herbaux, échevine de la Mobilité. "Entre le pont du TGV et les Quatre Saules, nous allons doter la rue de la Station de pistes cyclables d’un seul sens chacune en recouvrant les fossés de chaque côté. À Thoricourt, le long de la rue du Noir Jambon, nous allons créer une piste cyclable à la place de l’ancienne ligne du tram vicinal; elle sera, en plus, protégée par une haie; elle ira du Noir Jambon jusqu’au chemin de l’Ermitage, à l’orée du bois ."

Petite enfance

Violaine Herbaux, aussi échevine de la Petite Enfance explique le projet d’agrandissement de la MCAE de Graty. "Nous allons créer une annexe de 80 m2. L a nouvelle législation oblige les Maisons d’accueil à devenir des crèches. Comme celles-ci doivent être créées avec des multiples de 7 et que nous avons 15 enfants, ces travaux permettront de passer à 21 et d’obtenir des subsides pour autant."

Centre culturel

Freddy Limbourg (Les Engagé(e)s), président du Centre Culturel s’exprime en ces termes. "Nous allons devoir rénover le bâtiment du Centre, une maison classée érigée en 1938, notamment pour le mettre aux nouvelles normes d’accueil et de sécurité. C’est indispensable au vu du nombre croissant de nos activités." Le conseil vote alors la procédure de désignation d’un auteur de projet.