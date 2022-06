Un dernier (bon) compte pour Christiane Moerman à Silly

Avant l’annonce très émue de sa démission, l’échevine a présenté le compte 2021 avec l’aide coutumière de Luc Messelis, le directeur financier.

Le compte 2021 en boni

Le compte est le résultat d’une année de fonctionnement communal et le budget, une projection.

Ce compte affiche un boni de 87300 € à l’exercice propre pour un montant total de 9861500 €; il était de 10044675 € en 2020. L’échevine précise: "Nous attendons encore 322256 € de recettes fiscales diverses pas encore versées par le fédéral et la Région (IPP taxes autos, précompte immobilier…) . Potentiellement, notre boni est donc de près de 410000 €. Les sommes non perçues seront reversées dans le budget 2022."

Citons encore une baisse de recettes de 27.400€ : "Nous vendons moins de sacs-poubelle, car notre politiquezéro déchet fonctionne bien".

L’échevine du Budget analyse : "Silly a donc retrouvé un avenir financier serein. Les bonnes mesures ont été prises. Avec la révision à la hausse de notre IPP de 7,2% à 7,8%, les recettes ont augmenté en maintenant une des taxations les moins élevées de la région." Elle rappelle encore que l’engagement d’un indicateur, expert chargé de mettre à jour les matrices cadastrales, permettra d’augmenter le précompte immobilier au fil des ans.

Luc Messelis, directeur financier fait la synthèse technique: "Par habitant, la Commune a perçu en moyenne 1180 € de recettes et en a dépensé 1170."

La MB1 en boni aussi

Le solde (la balance des recettes et des dépenses ) du budget 2022 initial était positif de 6594 €. Avec une augmentation des recettes de 414462 € et une hausse des dépenses de 187307 €, le solde positif passe à 334662 €. Quelques exemples d’augmentation de dépenses: 79500 € pour le fonctionnement général dont des frais d’assurance, d’honoraires d’avocat et de frais de procédures, 14000 € pour le personnel dont l’indexation salariale. Et de hausses de recettes: 104200 € du Fonds des Communes, 38800 de l’IPP. Et Christiane Moerman ajoute: "La charge de la dette reste bien contrôlée aussi et bénéficie d’une gestion active couvrant nos emprunts pour nos investissements."

Applaudissements

Après son vote unanime, la séquence budgétaire s’est conclue par l’annonce de Christiane Moerman: "Je quitte mon mandat parce que, très perfectionniste, je m’y suis tellement investie en temps et en énergie que je suis fatiguée. Je souhaite consacrer plus de temps à ma famille et à mes petits-enfants. " Christian Leclercq: "J’ai souhaité que Christiane poursuive son mandat même si elle ne s’attendait plus à être élue (une voix de différence), parce que nous avons travaillé longtemps ensemble et que je connais son degré d’exigence. Nous te remercions très vivement." Laurent Courtois (Écolo): "Au nom de notre groupe, bravo pour ton travail!"

Émotion dense, applaudissements fournis. Histoire de se rappeler que l’engagement politique est un des investissements humains les plus essentiels.