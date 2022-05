La zone de police Sille et Dendre récompensée pour son projet "Hortense Padup"

Chaque année, le réseau remet des prix aux différentes zones de police pour la mise en place de projets " qui favorisent la confiance entre la police et les citoyens ". Plusieurs prix sont octroyés: le trophée québécois (remis cette année à la ZP de Gand), le trophée du jury et du public (ZP de Bruxelles Nord), et le trophée de l’originalité.

Ce dernier a été remis à la zone de police Sille et Dendre pour son projet "Hortense Padup", qui vise à sensibiliser le public à la problématique du vol à la ruse. " Hortense Padup est un personnage que nous avons créé ", précise Thierry Dierick, le commissaire de la zone. " C’est une dame d’un certain âge qui prodigue des conseils, afin de se protéger des vols à la ruse.Ce personnage est représenté sous la forme d’une bande dessinée, qui a été déclinée en folders et en sets de tables. " Pour l’aspect "prévention" la zone de police a établi des partenariats avec le CPAS, mais aussi les médecins ou les soignants qui se déplacent à domicile, afin que ceux-ci sensibilisent le plus grand nombre à la problématique." D’après les chiffres, nous n’avons pas plus de cas de vol par ruse sur notre zone qu’ailleurs, mais les chiffres ne sont pas toujours représentatifs, car certaines personnes n’osent pas dire qu’elles se sont fait piéger, par honte. "

Au-delà des frontières

Les prix sont traditionnellement remis lors d’un séminaire, organisé cette année au Parc d’Enghien, par les zones de police Sille et Dendre, Mons – Quévy et Ath. " Nous sommes évidemment ravis de cette récompense ", ajoute le chef de zone. " Les autres lauréats, Bruxelles – Nord et Gand, sont quand même de très grosses zones de police. C’est une fierté pour nous de nous illustrer à côté d’elles. " Un montant a été offert à la zone de police; il sera réinvesti dans les prochaines actions de la zone.

Le PLP de la commune d’Enghien, mais aussi cinq autres zones de police mènent une campagne de sensibilisation au vol par ruse, grâce à Hortense Padup; le personnage prodigue donc déjà ses précieux conseils au-delà des frontières de Sille et Dendre…

Le projet est également amené à évoluer: " Notre personnage sera prochainement utilisé pour sensibiliser la population au phénomène de cybercriminalité. Nous envisageons d’exploiter le même concept, dès le mois de septembre. " Hortense Padup a donc encore de beaux jours devant elle…