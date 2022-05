1. Maison rurale et maison de village À travers un état des lieux des différentes commissions communales, Laurent Vrijdaghs a précisé que l’inauguration de la maison rurale de Silly ne devrait pas intervenir avant janvier 2025. Ce projet s’inscrit dans le cadre du Plan communal de développement rural (PCDR); nous l’avons évoqué dans ces colonnes en mars dernier. Initié aussi via le PCDR, le projet de maison de village à Hoves pourrait être concrétisé en 2026.

2. Intercommunales Si la Commune dispose de deux administrateurs chez Ipalle, elle se sent parfois un peu "oubliée" dans d’autres structures similaires, de l’avis du bourgmestre Christian Leclercq (LB). "Les communes rurales sont parfois un peu oubliées" , note-t-il. C’est notamment le cas dans une intercommunale comme Ideta.

3. Éclairage et déchets Toujours dans le cadre d’un "topo" au sein des commissions, et dans ce cas pour la commission dédiée à la transition écologique, Laurent Vrijdaghs explique qu’une réflexion est initiée à propos de la périodicité de la collecte des immondices. En gros: peut-on passer à une collecte bimensuelle (tous les quinze jours)?

En ce qui concerne l’éclairage public, un débat est aussi ouvert: peut-on suspendre cet éclairage entre 23h et 5h, la nuit?

4. Les écoles Le conseil communal a approuvé les conditions et le mode de passation de marché pour la rénovation de l’école de Hoves (pour un peu plus de 600000 €). L’échevine Violaine Herbaux (LB) précise que les travaux (châssis, sanitaires, étanchéité de la toiture, chaudière, éclairage, etc.) sont espérés pour 2023.

Le conseil communal approuve par ailleurs le projet d’établissement pour l’école de Thoricourt. Violaine Herbaux se réjouit de la vitalité nouvelle de cette école, depuis le lancement du projet d’immersion. "Et les cinq autres écoles communales sont bien fréquentées aussi…"

5. Les points-nœuds pédestres Antoine Rasneur (Sens/Les Engagés) explique qu’une étude est menée afin d’étendre le réseau des points-nœuds pédestres vers Silly et Enghien. Ce serait assurément une excellente chose; actuellement, ce réseau (comparable aux points-nœuds cyclistes) est "limité" au nord d’Ath-Lessines (Collines). Seule réserve de M. Rasneur: le risque de voir apparaître une sorte de cacophonie en raison d’une signalisation multiple. Cette crainte n’a sans doute pas lieu d’être, à notre sens: la signalétique des points-nœuds pédestres est assez discrète. Par ailleurs, le réseau pourrait se greffer sur un "menu" sillien déjà étoffé au niveau des balades, tout en le connectant à des régions voisines. Des Communes restent inertes dans ce domaine (malgré de grands discours "mobilité douce" , "tourisme vert" ); une Commune comme Silly a tracé des voies depuis longtemps.