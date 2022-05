La Nuit des étoiles dansantes, c'est à Silly, ce prochain samedi

«Inscrit à l’agenda de chacun»

Et la "Nuit de la musique" est devenue LE rendez-vous annuel des amoureux des musiques. "Plusieurs fois, nous avons pensé que le concept était un peu éculé, mais chaque fois, les gens de Silly et d’ailleurs, les cafetiers, les cuisiniers, les commerçants ont souhaité poursuivre le projet au prétexte que c’était devenu un moment incontournable de leur vie sociale et amicale. C’est aussi le grand moment qui rassemble les acteurs publics et privés, l’économie locale et la culture pour tous."

«Toute la musique qu’ils aiment»

Pratiquement, dotés d’un "bracelet-pass", les noctambules ont accès aux 19 concerts et aux bus musicaux. Chaque concert est proposé deux ou trois fois. Les plus sportifs et motivés peuvent espérer vivre la moitié des rendez-vous; les autres choisiront quelques lieux selon leurs goûts. Mais, à partir de minuit, tous se rejoindront au grand concert final autour de "Queen" animé par Laura Cartesiani, gagnante de "The Voice" en 2016.

Après deux années confinées, Silly espère retrouver ses 2000 visiteurs coutumiers de ses concerts nocturnes. "Ce sera une grande fête musicale pour tout le monde!" s’exclame Alexandra Hauquier, la responsable culturelle. "Le programme ira de la musique classique accessible à tous à la pop acidulée sans oublier la chanson française, le rock, des "covers" (NDLR: tubes connus de tous) ; il y en aura pour tous les goûts."

Cette année verra aussi le retour des bus musicaux entre Bassilly, Silly et le carrefour de Mauvinage; Madame "Ré’Galle" et son accordéon assureront la bande originale de ce "road movie" à la sillienne.

Que la musique soit!