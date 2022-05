Hommage au groupe du Docteur Dubois, ce week-end à Silly

Ces 14 et 15 mai, la Commission du Patrimoine du Syndicat d’initiative de Silly, animée par Anne Ghiste, l’historienne et auteure de nombreux ouvrages sur l’entité boisée, leur rendra hommage.

Le programme

Samedi 14 mai de 9h à 20h, et dimanche 15 mai, de 9h à 15h, se tiendra un camp de reconstitution militaire à l’angle de la rue du Docteur Dubois et de la rue Gérard Bastien; il est soutenu par les "Lions de la Mémoire", le "Camp de la butte des fusillés" et "Angels on Wheels second". Ils assureront la présentation et le défilé de véhicules militaires de la Seconde guerre mondiale. Des reconstitutions, des balades en engins d’époque, un bar et de la petite restauration animeront le camp sans oublier les cornemuses du " Blue stone pipes and drums ".

Dimanche 15 mai, à 11h, au campement, une messe en plein air leur rendra hommage avec les associations patriotiques.

Ouverture gratuite du "MaquiStory" de Saint-Marcoult pour son exposition "Janvier 1942-mai 2022, souviens-toi ", samedi, de 10h à 16h et dimanche, de 10h à 14h. Exposition visible jusqu’au 30 juin, chaque premier dimanche du mois de 14h à 18h et les autres jours, sur réservation.

Infos: tourisme@silly.be – SI: 068/33.16.06 – Anne Ghiste: 0498/389.246 – anptimonstre@yahoo.fr