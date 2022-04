Silly: décès de Jean-Paul Van der Haegen

Sans le connaître, il était impossible de le reconnaître au sein de l’entreprise familiale: en tenue de travail, fondu au sein du personnel, il œuvrait dans le ventre mécanique et industrieux, distillant ses recettes et veillant à tous les aspects de la production. De sa haute silhouette, il arpentait et animait les ateliers avec bon sens, bienveillance, fermeté et humanisme.

Depuis près de quinze ans, les frères Van der Haegen ont laissé la gestion à leurs fils en restant actif au sein du CA. Aux côtés de son cousin Lionel, Bertrand a suivi les traces de son père Jean-Paul. Avec la même créativité, dextérité, passion et élégance que lui. Le mois dernier, Jean-Paul nous rappelait encore combien il était heureux du savoir-faire de son fils "qui créait d’excellents produits".

Oui, Jean-Paul Van der Haegen a transmis ses immenses talents et son humanité, qui continueront à vivre à la saveur de "ses" bières. Ainsi, à la Brasserie de Silly, depuis six générations, chaque gorgée houblonnée contient une part… d’éternité!

Notre journal présente ses condoléances à toute la famille.