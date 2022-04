1. Le rapport du PCDR Les projets en cours sont la maison rurale de Silly et la maison de village à Hoves. "Nous allons inverser l’ordre des prochains projets" explique Antoine Rasneur (Les Engagé(e)s), président du CPAS. "Comme la fiche de l’aménagement du centre de Bassilly n’est pas close, nous allons lancer celle des logements-tremplins." Ingrid Roucloux (Écolo) et Audrey Trenteseaux (PS): "Quelles sont leurs fonctions et définitions?" Réponse d’Antoine Rasneur: "c’est un logement pour rebondir!" . "C’est un logement destiné à des jeunes, le temps de penser à l’acquisition d’un bien, de contracter un prêt; ce n’est pas du logement social; c’est temporaire et les loyers, modérés, correspondent à ceux des logements du CPAS; ils sont calculés sur la fourchette la plus basse de la moyenne des logements “normaux” en région Wallonne."

2. Plan "biodiversité" "Les différents projets de la RW liés à la transition écologique et au développement durable sont désormais rassemblés sous un même label "biodiversité; la commune reçoit 12.000€ de subsides pour ces matières" explique encore Antoine Rasneur.

3. Le 2e RAVeL Dans le cadre du PCDR, la commune va préparer le dossier de la section du RAVeL pour rejoindre Lessines. Rappelons que la 1re partie est toujours bloquée à la suite de recours de riverains.

4 La mitraille des travaux Le service "Travaux" va mettre en vente son matériel déclassé et ses déchets ferreux." Le prix de la mitraille est élevé, c’est le moment de vendre" précise Hector Yernault, échevin des travaux.

5. Fabriques d’Église Les comptes 2021 de Fouleng, Gondregnies, Graty, Thoricourt, Hellebecq et Bassilly ont été approuvés.