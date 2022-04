Féérie printanière en Val de Dendre: "Je lui dirai les bois bleus…"

Le Syndicat d’initiative de Silly, cher à Myriam Thibaut et Emeline Gervais, propose un circuit pour arriver au plus près des fleurs si précieuses: le "circuit des bois bleus", classé "facile", offre une balade de 8,6 kilomètres au gré des frondaisons. Outre les jacinthes, le marcheur découvrira l’ensemble des charmes de la bien nommée "entité boisée".

Plusieurs autres promenades sont proposées sur le site du Syndicat d’Initiative de Silly sans oublier le musée du "Maquistory".

Ces marées bleues qui envahissent bien des bois au printemps sont aussi caractéristiques d’autres sites du Val de Dendre ou d’un peu plus loin.

Dans les Collines

Outre quelques endroits davantage isolés ou réservés à des privilégiés (car privés), on peut apprécier ces spectacles aux limites de Ghlin et Baudour ou dans les Collines par exemple: à Flobecq (Houppe), à Frasnes ou à Mont-de-l’Enclus.

La "vague bleue" n’a évidemment pas de frontière et elle envahit aussi les bois de Brakel et plus loin dans les Ardennes flamandes (Muziekbos à Renaix, Kluisbos à Kluisbergen) voire aussi le Kemmelbos davantage à l’ouest (Mont Kemmel).

Syndicat d’Initiative de Silly, rue Docteur Dubois 2 à Silly;

touris me@silly.be ; www.tourisme.silly.be ;

068/33.16.06; Le SIS est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30. Fermé mercredi après-midi et vendredi après-midi; de Pâques à la Toussaint: ouvert le week-end de 9h à 13h.