Danse avec les louches

L’endroit, c’est "The Star" , l’ancien dancing "rural", sis au hameau de la Belle-croix, qui surplombe l’entité boisée et sonégienne. Ce haut lieu de la danse a fait fureur de 1975 à 1990 avant de s’éteindre comme la "Fièvre du samedi soir". "J’ai gardé le nom parce qu’il est encore très ancré dans l’inconscient de la région: j’ai changé l’article “The” par “Le”, tout simplement." poursuit-il.

Rénové avec une touche moderniste teintée de chaleur, le lieu présente une salle spacieuse et très éclairée, un mobilier "design" et confortable et un coin "lounge" pour boire un verre ou prendre l’apéritif. Et, campagne oblige, une grande terrasse.

Côté "cuisine", Grégory a fait appel à sa sœur Sandra. "Je travaille depuis plus de 25 ans dans la restauration. À l’appel de mon frère, j’ai changé de cap comme lui et avec lui." Elle renchérit avec passion: "Mon premier patron était italien; c’est lui qui m’a tout appris et, aujourd’hui, j’aime insuffler sa touche dans mes plats."

Ses spécialités sont l’osso bucco, les spaghetti carbonara, les pâtes au pesto, le burger italien, l’escalope de veau gratinée sans oublier les suggestions variables comme le lieu noir sauce homardine, le magret de canard entier ou la scamorza gratinée.

Au "Star", tous les plats et les sauces sont garantis "maison" et les frites sont fraîches. "Je ne pourrais pas travailler autrement: enfant, je prenais le grand livre de cuisine de maman, qui a travaillé chez un traiteur, elle aussi et je cuisinais pour la famille. Mon petit frère Grégory me servait souvent de goûteur" confie Sandra avec un large sourire. "Nous avons toujours très bien mangé à la maison avec de la viande fermière et des légumes du jardin. Je poursuis dans cette voie pour nos clients: la viande, les légumes et les fromages viennent donc de producteurs locaux."

Loin et près de tout

"Nous sommes à la fois près et loin de tout. Avec les avantages et les inconvénients" constate Grégory Lebrun "Trop loin des zones d’activités pour pouvoir ouvrir le midi en semaine. Par contre, être à près de 15 km de tout café ou restaurant incite les gens à rester sur place. Et comme ils semblent être heureux de notre convivialité, c’est parfait! " Le "Star", une adresse tenue avec le bon sens et le savoir-faire si propres à notre terroir. Bon appétit!

Le «Star», chaussée Brunehault à Horrues; réservations: 0455.13.58.64. Ticket moyen à 35 €, boissons comprises.