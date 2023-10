Une 3e aile pour les résidents du home Philippe

À l’arrière du site, une troisième aile de vie est ainsi venue se greffer avec élégance aux bâtiments existants. "Une extension tout en bois, basse énergie, précise-t-elle. On y retrouve dix nouvelles chambres individuelles de 18 m2, comme toutes les autres, avec pour ces dernières un espace sanitaire privatif. Une pièce de vie lumineuse, composée d’un espace repas et un coin salon, y a également été aménagée. Ces chambres seront mises à disposition de nos résidents les plus autonomes."

Par ce nouveau bâtiment, dont le coût s’élève à 1,6 million d’euros (subsidié à 30% par l’AViQ), le home a également pu modifier l’affectation de certains autres locaux. "Nous avons pu libérer de l’espace pour l’aménagement de pièces afin de mettre en place un atelier photo, un petit salon de coiffure/d’esthétisme, une salle de bains “cocoon”, une cuisine… ajoute Catherine Behin. C’est un beau complément aux trois chalets dont nous disposons déjà et qui nous permettent de proposer des activités snoezelen, de psychomotricité et de potager/ferme. Les résidents ont ainsi la possibilité de bénéficier de nombreuses activités à la fois au sein du home, mais aussi à l’extérieur. Nous organisons ainsi plusieurs séjours et excursions en Belgique ou France. Chaque année, nous participons aussi aux Special Olympics, et plusieurs activités sportives sont au programme: athlétisme, natation, bowling, équitation/hippothérapie."