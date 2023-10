Sanaõ, le salon bien-être organisé par cinq copines, ce samedi, à Rumes

Une trentaine d’exposants seront présents, ce 7 octobre, de 10h à 19 h, au hall Fernand Carré (place Roosevelt à Rumes). "Nous avons essayé de proposer un panel assez large comme l’art-thérapie, la beauté, les massages, la géobiologie, les loisirs créatifs, le développement personnel, le coaching, l’ésotérisme, etc. Le salon s’adresse à tout le monde, aux femmes, aux hommes, aux ados, aux enfants… Chacun y trouvera des pistes pour prendre soin de son corps, de son cœur et de son âme."

En plus de s’informer au gré des stands, les visiteurs pourront profiter de nombreuses animations et démonstrations. "Dans la sélection des exposants, nous avons veillé à ce que tous puissent proposer une activité afin de faire participer les visiteurs et de leur permettre de découvrir de manière concrète leurs disciplines et pratiques, ajoute Sophie. À côté de cela, plusieurs ateliers et conférences seront organisés durant la journée."

Au programme des ateliers: "Miam’Carons" (10 h 15), "Bracelet d’âme" (11h et 15 h. PAF: 25 €) "A la découverte des accords Toltèques (11 h 15),"Qi Gong (12 h 15 et 17 h 15), "Sophrologie" (13 h 15), "Sortie géologie" (14 h), "Journal créatif" (14 h 15), "Méditation sonore" (15 h 15), "Art thérapie et soin énergétique" (16 h 15).

Quant aux conférences, on peut annoncer: "Prendre soin de moi/soi avec la sophrologie dynamique" (11 h), "Vivre avec Parkinson" (11 h 45), "Trouver son équilibre" (12 h 30), "Rendez-vous avec soi-même" (13 h 15), "Découvrir l’Ile en Soi" (14 h), "L’empreinte de naissance" (14 h 45), "Méditation" (15 h 30), "A la découverte des émotions et de la technique de libération EFT" (16 h 15), "De la femme warrior à la femme légère qui reprend son pouvoir personnel" (17 h).

Le prix de l’entrée est de 2 euros pour les adultes. "Mais tout l’argent des entrées, ainsi que les autres bénéfices seront reversés à l’Île de Soi pour soutenir cette maison de médecine intégrative, notamment en ce mois d’Octobre Rose, et de sensibilisation contre le cancer du sein." Un bar et de la petite restauration seront disponibles sur place.