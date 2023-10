Le hall sportif de Rumes prêt à sortir de terre

Les Rumois n’osaient plus l’espérer… mais ils le touchent désormais (presque) du bout des doigts: le hall sportif s’apprête à sortir de terre. Les premières manœuvres ont débuté sur le terrain au fond de la place Roosevelt. "L’entreprise prépare l’accès et la sécurisation du chantier, tandis que les travaux de terrassement et de fondation vont débuter dans les prochains jours, explique l’échevin Jérôme Ghislain. Enfin, les premiers coups de pelle ; c’est un plaisir de voir que tout avance ! La construction du bâtiment, en éléments préfabriqués, devrait être lancée en novembre ou décembre pour se terminer d’ici mars. Une fois le gros-œuvre fini, il faudra s’attaquer aux techniques spéciales (électricité, chauffage, sanitaire) et à l’aménagement de l’infrastructure sportive. Le chantier est normalement annoncé pour une durée de 400 jours calendrier." Si l’échevin n’ose pas trop se prononcer sur une date d’ouverture du hall sportif, elle ne devrait pas intervenir avant la fin de l’année 2024 ou le début 2025… Comme on le dit en pareilles circonstances, on n’est plus à quelques mois lorsqu’on sait que le projet est sur les rails depuis une quinzaine d’années, mais évoqué depuis 1973 !