Michel a œuvré toute sa carrière dans le domaine du bâtiment… logique au pays des Mâchons ! Il a commencé à travailler alors qu’il n’avait que 14 ans. D’abord, en France, durant 10 ans, au sein de l’entreprise Linquette. Puis, il a regagné la Belgique jusqu’à ce que sonne l’heure de sa retraite. Côté loisirs, il est ancien colombophile et actuellement, il possède encore quelques canaris.

Pendant ce temps, Colette s’active au sein de leur foyer afin d’entretenir la maisonnée et surtout apporter une bonne éducation à leurs 5 enfants: Dominique, Marie-Pierre, Vincent, Cécile et Christophe. Ces derniers leur ont offert 9 petits-enfants et 5 arrière-petits-enfants à choyer. Jusqu’à l’année dernière, Colette aimait enfourcher son vélo mais quelques soucis de santé l’ont contrainte d’arrêter. Cependant, elle aime toujours lire et s’adonne encore à quelques tâches ménagères, aidée par ses enfants et son mari. Colette prépare aussi de délicieux repas.