Amandine Lemoine, officiellement directrice générale de la Commune de Rumes

Dès le mois prochain, lors du conseil communal, et après sa prestation de serment, Amandine Lemoine sera officiellement nommée "directrice générale" (sous statut de stagiaire durant un an) de la Commune de Rumes, après avoir réussi l’examen et l’entretien de recrutement. Les conseillers communaux ont avalisé cette désignation, ce jeudi soir, au terme de la procédure de recrutement.

Originaire de la commune de Rumes, et domicilié dans l’entité, Amandine Lemoine avait rejoint l’administration communale en octobre 2018, en tant que responsable des ressources humaines. Elle avait travaillé auparavant au sein de l’entreprise Mydibel et dans d’autres sociétés de la région.