Les meurtres oubliés de Wallonie picarde: en 1848, un crime à Rumes avec un chien pour seul témoin

Le dimanche 9 janvier 1848, un crime atroce ébranlait le village de Rumes. Isabelle Maertens, épouse d’Eugène, cabaretier, marchand de charbon et fermier de la barrière, a eu "la tête fracassée d’un grand nombre de coups, portés avec un instrument contendant". Alors que son mari était en déplacement pour ses affaires et que les enfants étaient à la messe, Isabelle était seule chez elle, avec son chien.

Les gendarmes guidés vers le cadavre par le chien

Et c’est d’ailleurs ce dernier qui, par ses cris, guide les gendarmes jusqu’au corps de sa maîtresse, dans un fossé de la route de Tournay, où, suite aux premiers coups, elle a été achevée après avoir tenté de fuir son agresseur. "Un petit chien, couché sur elle, et qui a montré pour sa maîtresse tant d’attachement qu’il a fallu l’enlever du cadavre pour procéder à l’autopsie", relate un journaliste de l’époque.

Une autopsie qui est sans appel. "Il y avait de fortes plaies, rapporte le médecin. La moitié droite du crâne, depuis le sourcil, était totalement enlevée. La peau était aussi percée de plusieurs trous. Il y avait d’autres plaies à la mâchoire. Le cerveau était gorgé de sang. La partie postérieure des mains et des avant-bras étaient également plein de sang: ce qui explique la position de la victime qui avait dû élever les bras pour garantir sa tête."

À l’endroit même où la malheureuse victime avait été achevée, et dans une mare de sang, les enquêteurs trouvent un fragment d’étoffe en laine qui semble avoir été violemment arraché à un pantalon ; une preuve de la bravoure du compagnon à quatre pattes pour protéger sa maîtresse !

L’arme du crime, un bâton couvert de sang et sur lequel se trouvent une certaine quantité de cheveux de la femme, est retrouvée dans le bois situé à l’arrière de la maison.

Un assassinat suivi d’un vol

Dans la cuisine, les gendarmes constatent que les tiroirs ont été ouverts et que de l’argent a été volé. Les soupçons se tournent rapidement vers Alexandre Deleunin, une connaissance de la famille. Son comportement commençait à devenir suspect. "Depuis cinq à six mois, l’accusé n’a pas manqué de venir, les fêtes et dimanches, à la maison, depuis 11h jusque midi, explique le mari de la victime lors du procès d’assises. Voyant qu’il venait toujours pendant la grand-messe, je conçus quelques soupçons, d’autant plus qu’il allait continuellement voir tantôt sur la route, tantôt sur le derrière, s’il venait quelqu’un. Après son départ, je dis à ma femme: “je pensais que je recevais aujourd’hui un coup de bâton qu’Alexandre semblait disposer à me donner”… Je lui recommandais ensuite de faire attention. Il était à la maison le jour que je partis, et il m’a même souhaité bon voyage."

Âgé de 24 ans, l’ouvrier tanneur est arrêté le 13 janvier sur son lieu de travail. Le fils de la victime, ami d’Alexandre-Fortuné Deleunin, contribue d’ailleurs à cette arrestation. "C’était une affreuse position pour un fils que d’aller, sous les semblants de la gaieté, presser la main de l’assassin présumé de sa mère. Enfin, il fallut céder ; la mission a été acceptée et les conseils de la police suivis en tous points. L’assassin fut donc engagé par le fils de la victime à aller prendre quelque chose au cabaret voisin de la tannerie. À peine Deleunin et le fils Maertens attablés, la police arriva."

Un suspect qualifié de "misérable"

La presse de l’époque qualifie Alexandre-Fortuné Deleunin de "misérable qui avait une conduite assez déréglée, et aux mœurs dissolues". Il avait été mis à la porte par son père à cause de sa conduite scandaleuse et de son mauvais caractère, notamment parce qu’il rentrait trop tard et s’amusait avec une demoiselle. " Il logeait ordinairement en ville et ne retournait coucher à son village d’Orcq que le samedi ; c’est dimanche dernier, après s’être vêtu de ses meilleurs habits et muni d’un bâton, qu’il s’est dirigé vers Rumes, où il a commis son crime."

De nombreux éléments de preuves sont retrouvés chez Alexandre-Fortuné Deleunin: une boucle d’oreille de la malheureuse victime, un pantalon taché de sang auquel manquait un fragment de laine, de l’argent.

Une confrontation avec le chien

Après une confrontation entre le suspect et le seul, et unique, témoin, à savoir, le chien, les enquêteurs semblent confortés dans leurs soupçons. "Le coupable (sic) fut conduit à Rumes dans la maison de sa victime, où on le mit en présence du petit chemin, peut-on lire dans la presse. Cet intéressant animal, qui se montrait caressant avant l’entrée de Deleunin dans la chambre, alla d’abord flairer celui-ci, puis, comme frappé d’épouvante, il recula de plusieurs pas, et lorsque, sur injonction des magistrats, le prévenu se baissa pour l’appeler et le caresser, le chien s’approcha de nouveau et se mit à aboyer et à grogner. Il alla ensuite se cacher, tout craintif, sous les chaises et sous les tables d’où alors on l’appelait vainement."

Face à la cour d’assises, en février 1848, Alexandre-Fortuné Deleunin reconnaît être l’auteur du crime. "Après avoir bu ma goutte, en sortant de chez Maertens, le petit chien est venu me mordre, se défend-il. Je lui ai donné un petit coup de bâton. La femme est venue m’injurier, et j’ai donné un coup de bâton. Ensuite, je n’ai pas osé la laisser de peur d’être connu… je l’ai achevée !"

Alors que le mari de la victime évoque la disparition de plusieurs centaines de francs, l’accusé confirme avoir seulement pris 7 francs "pour s’acheter une blouse et cacher les taches de sang".

Sous la guillotine

Condamné à la peine de mort par la Cour d’Assises, Alexandre-Fortuné Deleunin s’est pourvu en cassation. Il est finalement guillotiné sur la place Verte à Tournai… Une peine plus "radicale et rapide" que celle qu’il évoquait, attablé à un bar, le lendemain ou le surlendemain de l’assassinat: "Si l’individu qui a commis ce crime est arrêté, il mériterait qu’on le fasse rouler du haut en bas du Mont Saint-Aubert dans un tonneau garni de pointes de clous…"