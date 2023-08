Rumes: un été solidaire et très vert

Dans le cadre de l’appel à projets "Été solidaire, je suis partenaire", la Commune de Rumes bénéficie d’un subside pour engager des jeunes âgés 15 à 21 ans. Ceux-ci sont alors chargés, durant les vacances, d’effectuer des travaux d’utilité publique afin d’embellir, améliorer et valoriser leur environnement de vie au cœur de l’entité. Cette action est une belle aubaine pour ces adolescents en quête d’un premier contact avec le monde du travail, tout en favorisant les liens sociaux et intergénérationnels. En août huit jeunes ont pu obtenir un contrat de travail pour une durée de dix jours. Toutes et tous, très motivés, ont collaboré activement au sein de l’équipe d’ouvriers communaux. Sous la supervision de professionnels, ils ont pris en charge l’entretien des espaces de vie des citoyens: ils ont notamment pu entretenir et embellir les ruelles, les parcs, les cimetières, les plaines de jeux, mais aussi réaliser de multiples constructions en bois…