Rumes: Séverine Dhaenens, bientôt échevine par intérim, le temps du congé de maternité de Clémence Lepla

D’importants dossiers

Pour pallier cette absence, et reprendre en charge les différentes fonctions échevinales (Sports – Enseignement – Petite enfance – Festivités – Handicap – Numérique et Informatique) le Collège communal a souhaité pourvoir à son remplacement. "Les autres échevins ont déjà beaucoup de travail, de dossiers à gérer, et il était donc difficile d’envisager de nous repartir les compétences de Clémence Lepla… explique le bourgmestre Michel Casterman. D’autant plus que Clémence a actuellement entre les mains d’importants projets comme la mise en place de l’Accueil Temps Libre, le chantier du hall sportif qui va bientôt commencer, la création de la Régie Communale Autonome ; sans compter la gestion quotidienne de la crèche et de l’école communale… Il nous fallait quelqu’un pour assurer le suivi de ces dossiers !"

Sur base des résultats des élections

C’est Séverine Dhaenens, conseillère communale, qui endossera l’écharpe échevinale d’ici quelques semaines. "Le choix s’est fait au regard des résultats des dernières élections communales, et comme tous les échevins, c’est sur base du nombre de voix de préférence que le remplaçant a été choisi, ajoute le bourgmestre Michel Casterman. Séverine avait obtenu le septième score, juste derrière Clémence. De plus, Séverine a toutes les qualités et les compétences pour relever le défi et assurer ce rôle. C’est une personne de confiance, pleine d’énergie, impliquée et investie dans la vie de son village de La Glanerie (NDLR: comme Clémence Lepla) et de sa commune. De par son activité professionnelle d’aide-soignante en maison de repos, elle a aussi cette fibre sociale et cette sensibilité pour les matières qu’elle sera amenée à gérer."

"Cela ne se refuse pas"

Séverine Dhaenens pourra compter sur l’aide et le soutien de ses collègues échevins. "C’est bien évidemment une proposition qui ne se refuse pas parce que cela ne peut être qu’une belle expérience, relève Séverine Dhaenens. Le fait de savoir que je serai épaulée par les membres du Collège, mais aussi par le personnel communal, m’a rassurée. Et puis ce sont des matières qui me parlent et que m’intéressent ! "