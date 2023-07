Une très plaisante garden-party à Rumes

La garden-party organisée par la Commune de Rumes sur le site de la plaine de jeux de La Glanerie dans le cadre des festivités du 21 juillet a rassemblé de très nombreux citoyens et voisins. En effet, ils étaient plus de cinq cents personnes pour y passer un bon moment de détente. Temps finalement clément, ambiance musicale au top et feu d’artifice exceptionnel. Une belle occasion de créer ou recréer des liens entre voisins ! Le lendemain, place aux hommages et dépôt de gerbes devant les monuments des trois villages de l’entité et au Te Deum en l’église Saint-Joseph de La Glanerie, avant le verre de l’amitié. L’occasion de se souvenir et d’avoir une pensée pour les peuples qui souffrent aujourd’hui.