Le secrétaire d’État Thomas Dermine à la découverte du savoir-faire rumois (vidéos)

Invité par le PS de Rumes, le secrétaire d’État pour la Relance et les Investissements stratégiques, Thomas Dermine a passé une après-midi auprès d’indépendants et entrepreneurs locaux. "Initialement, nous l’avions invité pour une conférence, le soir, autour du plan de relance de la Wallonie, et de l’avenir économique de notre région, explique la cheffe de file Céline Berton. Et finalement, il nous a demandé de pouvoir programmer quelques visites et rencontres avec des Rumois."

Ce n’est pas au pays des Machons que la visite a débuté, mais au cœur du zoning de Tournai-Ouest, dans les ateliers Les Érables. À la rencontre d’un jeune Rumois, Valentin De Rodder, et de son comparse Maxime Delehouzée, à la tête de la start-up "Bicloo". Il faut dire qu’en à peine cinq ans, la première marque belge écoresponsable de maroquinerie et bagagerie vélo en chambres à air a connu un beau développement. "Aujourd’hui, notre gamme d’une vingtaine de produits, dont nos nouveaux modèles de bikepacking, est distribuée dans quelque 125 points de vente, expliquent Valentin De Rodder et Maxime Delehouzée. Nous sommes à près de 8 000 produits vendus. Nous avons permis le recyclage d’1,5 tonne de chambres à air (NDLR: sur les 2 000 tonnes produites par an en Belgique), et contribué à 8 000 heures de travail pour le personnel de l’entreprise de travail adapté, Les Érables. Désormais, la marque étant connue et reconnue, nous allons essayer de taquiner le marché français qui cherche aussi à revaloriser ces déchets de chambres à air. Au-delà de Bicloo, nous aimerions également créer des partenariats avec d’autres marques pour le développement et la réalisation de produits sur mesure. Nous allons aussi développer le traitement et l’assemblage des chambres à air en rouleaux, à l’instar du tissu ou du cuir, pour redevenir des matières premières pour la mode, la maroquinerie ou d’autres débouchés."

Amateur de cyclisme, Thomas Dermine n’a pu qu’apprécier de voir les chambres à air être recyclées en ces produits de maroquinerie et d’accessoires pour vélos. Le secrétaire d’État a d’ailleurs profité de l’occasion pour acheter deux des créations Bicloo pour l’anniversaire de son père ! Après avoir fait visiter les ateliers de l’entreprise de travail adapté, les deux jeunes entrepreneurs n’ont pas manqué de faire part des revendications du secteur. "Notamment un passage de la TVA pour les produits issus de l’économie sociale circulaire de 21 à 6%, mais aussi que cette dernière soit davantage valorisée, ajoutent Valentin De Rodder et Maxime Delehouzée. Il serait également intéressant de développer en Belgique le concept d’“entreprise à mission”, qui met en avant une finalité d’ordre social ou environnemental, comme cela existe déjà en France."

La délégation a ensuite pris la direction de Taintignies, à la découverte de l’entreprise "Espace perruques du Hainaut" et à la rencontre de Jessica Cimenti qui accompagne les femmes atteintes d’un cancer et les aide, grâce à ses prothèses capillaires, à retrouver leur féminité. Après un arrêt au bibliobar "Livresse", espace original qui crée du lien autour d’un bon livre et d’un bon vin, le ministre a rendu visite à Vincent Lamant, gérant d’une entreprise de plafonnage, qui a tenu à partager ses projets, mais aussi le quotidien et les difficultés des PME.