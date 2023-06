Budget participatif à Rumes: deux dossiers retenus pour le village de Taintignies

Projet n°1: aménagement de la place du village et de la ruelle du jeu de balle.

Concrètement, les Taintigniens souhaitent revoir le stationnement de la place, aujourd’hui libre mais qui devrait voir apparaître un marquage au sol prochainement. Autre point soumis aux autorités locales: l’aménagement d’espaces verts (dont des bacs à fleurs) pour donner plus de cohérence à l’endroit et rendre le cadre plus agréable. "Seuls des détails techniques seront modifiés. Nous conservons l’identité de ce projet", précise-t-on à la commune de Rumes.

Projet n°2: aménagement des extérieurs de la maison rurale.

À quelques dizaines de mètres de la place, les citoyens ont remis un projet visant à installer des transats, tables de pique-nique ou autres installations ludiques sur les contours de la maison rurale. Avec la bibliothèque à côté, il serait ainsi possible d’emprunter un livre pour le bouquiner à l’extérieur, sur des aménagements conçus pour cela. "Là encore, nous ne modifierons que des détails techniques de mobilier urbain ", insiste la commune.

Les deux projets coûtent respectivement 2 500 et 7 500 euros (maximum. La commune de Rumes espèce un subside wallon de 50%.