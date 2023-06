Les donneurs de sang de Rumes mis à l’honneur; pourquoi pas vous?

Une sympathique réunion s’est déroulée à la Maison rurale de Taintignies. En présence du docteur Pann de la Croix-Rouge, 39 donneurs de sang ont été mis à l’honneur suite au geste de solidarité qu’ils accomplissent régulièrement. La rencontre réunissait les donneurs à fêter de 2019 à 2022, la pandémie ayant empêché pareil rassemblement ces dernières années. Tous n’ont pu être présents, mais l’occasion était belle de remercier les chevilles ouvrières de ces collectes, Christian Leclercq, Gérard Delneste et Rémy Dumortier sans qui l’organisation trimestrielle des collectes ne pourrait avoir lieu. Restait malgré tout la question habituelle en ce début d’été et vu les stocks de sang réduits à certaines périodes : pourquoi pas davantage de donneurs chez nous (et ailleurs) ? N’hésitez donc pas à rejoindre la Maison rurale de Taintignies, la petite maison du Patro à Rumes ou la salle de l’École Sainte-Anne de La Glanerie aux dates et heures annoncées régulièrement. Et si aucune date ne vous convenait, consultez sur le site de la Croix-Rouge les dates dans les entités voisines. Vous pouvez également faire don de plaquettes ou de plasma. Voici la liste des personnes mises à l’honneur. Pour 20 dons: Antoine Chandaras, Ellen Minet, Bryan Devlaminck, Jérôme Ghislain, Antonin Hovine, Florentin Vincke, Nicolas Diricq, Damien Masquelier, Aurélie Scauflaire, Monique Ardenois, Valérie Masquelier, Carine Bienfait, Anne-Marie Duhayon, Valérie Simon, Frédérique De Langhe, Claude Allemand. Pour 40 dons: Christine Bédart, Damien Vandenabeele, Sylvie Demessine, Jean-Pierre Mampuys, Stéphane Wadin, Marie-Pierre Carlier, Sylvie Doneux, Nancy Van Coillie, Émilien Vincke, Vincent Callens. Pour 60 dons: Damien Derycke, Patrick Delbeke, Pierre-Emmanuel Cuvelier, Régis Lemaine, Yves Lemoine, Stefaan De Handschutter. Pour 80 dons: Jean-Luc Meurist, François Coppenolle, Marie-Henriette Bonnet. Pour 100 dons: Bruno De Langhe. Pour 120 dons: Frappez Bruno, Josée Dezutter. Pour 140 dons: José Mariage.